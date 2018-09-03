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’nin açıklamalarıyla arttı

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi görülürken, ’nin fiyatının yıl sonunda 20 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsüyle Bitcoin arttı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 11:05
Tom Lee’nin açıklamalarıyla Bitcoin arttı

Fundstrat Global Advisors kurucusu , CNBC'ye verdiği röportajda gelişen piyasalara dayanan varlıkların ve borsa yatırım fonlarının (ETF) göstereceği güçlü performansın Bitcoin fiyatında da olumlu etki göstereceğini belirtirken, ayrıca ABD, , , ve diğer ülkeler arasındaki ticari gerilimlerin doların fiyatını düşürerek Bitcoin fiyatında da etkili olacağını vurguladı.

Lee'nin açıklamalarıyla kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.04'lük bir artışla 7,242 dolara yükseldi ve 124 milyar 908 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53'ünü oluşturdu.

Toplam 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Bitcoin ve yüzde 0.10 ile Tether artarken, piyasadaki genel düşüş eğilimine yüzde 3.89 ile Stellar öncülük etti.

SON 24 SAATTE YÜZDE 94'Ü GERİLEDİ

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 94'ü gerilerken, yüzde 29.06, yüzde 5.14, yüzde 1.40, yüzde 0.12, yüzde 0.10 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca 51'inci sıradaki Holo, 14'üncü sıradaki Ethereum Classic, 71'inci sıradaki Mixin, 88'inci sıradaki TrueUSD, sekizinci sıradaki Tether ve birinci sıradaki Bitcoin arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi Cumartesi günkü 231 milyar dolar düzeyinden 235 milyar 593 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 612 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.04
- Tether yüzde 0.10 artarken,
- Ethereum yüzde 2.54
- Ripple yüzde 2.96
- Bitcoin Cash yüzde 2.89
- EOS yüzde 1.03
- Stellar yüzde 3.89
- Litecoin yüzde 2.29
- Cardano yüzde 2.39
- Monero yüzde 1.80 düştü.

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Tom Lee’nin açıklamalarıyla Bitcoin arttı
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