Yüksek hacimli ısıtıcıları Türkiye’de üretecek

Vaillant
Group bünyesinde faaliyet gösteren Demirdöküm'ün Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Ertuna, grubun farklı ülkelerde üretimini yaptığı duvar tipi yüksek hacimli ısıtıcıları 2019'da tamamen Bilecik Bozüyük'teki fabikada üretmeye başlayacağını söyledi. Bu hamlenin ihracat
a ciddi bir artış sağlayacağını dile getiren Ertuna, "Ürünlerin çoğunu ihraç edeceğiz. Bu yıl ihracat hedefimiz 100 milyon dolar. Gelecek yıl yeni üretimle beraber 100 milyar euro hedef koyduk" dedi. Bu yıl 40 milyon liralık bir yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getiren Ertuna, bunun 8 milyon lirasını marka, 16 milyon lirasını Ar-Ge geri kalanı da yeni hatlar için kullanacaklarını dile getirdi. DOĞALGAZ AÇILIMI BÜYÜTTÜ
Doğu illerinin tamamına doğalgaz götürülme hamlesinin kendileri için ciddi bir büyüme sağlayacağını dile getiren Ertuna, "Bizim en yüksek pazar payına sahip olduğumuz alan kombi, panel radyatör, şofben ve termosifon. Hükümetin bu doğalgaz hamlesi pazar payımızı ciddi anlamda büyütecek" ifadelerini kullandı.
Bir
yandan da kentsel dönüşüm pazarın yakından takip ettiklerini ve bu alanda da etkin olduklarını dile getiren Ertuna, bu yıl kurun da etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde büyüyeceklerini söyledi. Ertuna, ihracatta ise Güney Amerika
ve Asya pazarları ile birlikte yüzde 25 artış hedeflediklerini kaydetti.