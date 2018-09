"Asansör bakımları açık arttırmaya dönmesin"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı asansörlere periyodik bakım uygulanması zorunluluğunun bazı belediyelerce mali kaynak olarak görüldüğü iddiaları sektörde huzursuzluğa neden oluyor.

"Önemli olan asansörlerin emniyetidir. Bunun dışındaki her beklenti ana gayeden sapmak demektir" diyen AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, belediyelerin protokol yapmayı bir nevi açık arttırmaya çıkaracağına ihtimal vermediklerini kaydetti.



Mevzuatın belirlediği şartlar dahilinde, ihtiyaçlara yöneltmek üzere pay alınması gerekli olabileceğini belirten, Targıt, "Ancak muayenelerin bunun ötesinde bir mali kaynak olarak görülmesi, sektörün de aleyhine olacaktır.

PROTOKOL İMZALANMADAN ÖNCE...

Periyodik asansör kontrolleri, can güvenliği yeterliliğinin ortaya çıkarılmasını sağlayarak yaşanacak kazaların önüne geçiyor. Ancak, bu kontrolleri gerçekleştiren firmalar son günlerde oldukça dertli. Protokol imzalanmadan önce belediyelerin firmalardan haksız ücretler istediği iddiaları asansör bakım sektöründe huzursuzluk oluşturdu. Sektörün ileri gelenleri, bu durumun yakın gelecekte başta can güvenliği riski olmak üzere istenmeyen sonuçlar oluşturacak" dedi.



"Önemli olan asansörlerin emniyetidir. Bunun dışındaki her beklenti ana gayeden sapmak demektir" diyen AYSAD Başkanı Targıt, belediyelerin bu işlemlerden alacağın bedelin dahi yönetmelikle belirlendiğini, talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda, muayene bedelinin azami yüzde 10 kısmının ilgili belediyeye aktarılabileceği hükmü getirildiğini hatırlattı.

BAKIMLAR DAHA NİTELİKLİ OLMALI

Asansörlerin kontrol edilmesinin ana gayesinin emniyet seviyelerinin korunması ve asansör firmalarının hizmet kalitesinin kontrol altında tutulması olduğunu belirten Targıt, asansör kullanıcılarının ödediği bedelinin, tamamen muayene işlerinde değerlendirilmesinin ve muayenelerin daha nitelikli uzman mühendislerce yapılmasına olanak tanıyacak bütçelerin ortaya çıkarılmasının, sektörün önceliği olduğunu vurguladı.

SEKTÖRDE HAKSIZ REKABET

Asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşu sayısının 29'a ulaştığına işaret eden Targıt, yapılan protokollerin bu kuruluşlara eşit dağılım göstermediğini ve sadece kısmı üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

"Kamu adına muayene işlerinin bu denli dengesiz bir rekabete açılmasının, işlemin ruhuyla bağdaşmadığı düşüncesindeyiz" diyen Targıt şöyle konuştu: "Belediyelerin protokol yapmayı bir nevi açık arttırmaya çıkaracağına ihtimal vermiyoruz.

Mevzuatın belirlediği şartlar dahilinde, ihtiyaçlara yöneltmek üzere pay alınması gerekli olabilir. Ancak muayenelerin bunun ötesinde bir mali kaynak olarak görülmesi, sektörün de aleyhine olacaktır. Dile getirilen yasa dışı taleplerin gerçek olmadığını ve konuşulmasının dahi asansör kontrolleri sürecine zarar vereceğini düşünüyoruz".