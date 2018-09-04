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İBB'den yle ilgili flaş açıklama

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 15:45

'nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır" denildi.

İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır."

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İBB'den Kabataş Martı Projesiyle ilgili flaş açıklama
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