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bedeli 180 günde ülkeye getirilecek

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
İhracat bedeli 180 günde ülkeye getirilecek
KUR üzerinden yürütülen ekonomik saldırılara karşı önemli bir adım daha atıldı. bedelleri, ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya yatırılması zorunlu olacak.

YENİ DÖNEM BAŞLADI
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya üzerinden yurda getirilmesi esas olacak. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilebilecek. İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak. Peşin döviz karşılığında yapılan ihracat 24 ay içinde gerçekleştirilecek. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacak. Yurtdışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 günde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunlu hale gelecek.
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