İYH’de taşıma ihalesi Altur-Havaş-Free’nin

İSTANBUL Yeni Havalimanı
(İYH) yolcu taşıma ihalesini Altur- Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazandı. İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili dün düzenlenen ihale sonuçlandı. Bagajlı Lüks Taşımacılık
hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl süresince yapacak. GÜNDE 75 BİN YOLCU
Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL oldu. Havalimanı için, 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesi tamamlandı. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen ihale için belirlenen ücret ise mesafeye göre 13 ile 30 TL arasında. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı- Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adedinin solo tip ve en az 46 koltuklu, 50 adedinin de en az 35 koltuk kapasiteli olma şartı istendi. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.