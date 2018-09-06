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Girişimcilikte üst lig için ‘kurumsal girişimcilik’

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Girişimcilikte üst lig için ‘kurumsal girişimcilik’
Türkıye'de ortalaması 1 milyon doları geçmeyen girişim başına fon miktarı, kurumların büyük ölçeği ile artacak. Kurumsal şirketleri, girişimci kurumlara dönüştürmek için 'Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu' kuruldu. Core Strateji koordinasyonunda İş , Borusan, GE ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) platforma öncülük ediyor. İş Bankası Genel Müdürü , finansman tarafında bankaların geleneksel bakış açısını bırakıp girişimcilik ruhuna uygun fonlama kültürüne geçmeleri gerektiğini belirtti.
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Girişimcilikte üst lig için ‘kurumsal girişimcilik’
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