Girişimcilikte üst lig için ‘kurumsal girişimcilik’

Türkıye'de ortalaması 1 milyon doları geçmeyen girişim başına fon miktarı, kurumların büyük ölçeği ile artacak. Kurumsal şirketleri, girişimci kurumlara dönüştürmek için 'Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu' kuruldu. Core Strateji koordinasyonunda İş Bankası
, Borusan, GE ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) platforma öncülük ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali
, finansman tarafında bankaların geleneksel bakış açısını bırakıp girişimcilik ruhuna uygun fonlama kültürüne geçmeleri gerektiğini belirtti.