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'ndan flaş açıklama: Un ihracatına geçici sınırlama getirildi

'ndan yapılan açıklamada, "Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" denildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 13:02

un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir.

Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

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Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Un ihracatına geçici sınırlama getirildi
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