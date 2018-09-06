Uluslararası ilaç devinden dev alım!

Servier Başkanı Olivier Laureau, "Bu alım, Servier grubunun hedeflerine ulaşmasında önemli bir adımdır." diyerek açıklamasına şöyle devam etti: "Bu adım, Servier'in dünyanın en büyük ilaç pazarı olan Amerika'daki ticari faaliyetlerini başlattığını ve onkoloji alanında ilaç portföyünü anlamlı ölçüde güçlendirdiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu satınalım Servier'in stratejisinde yer alan iki amaca cevap vermektedir: Dünyanın her yerinde yenilikçi ilaçlarla daha fazla hastayı tedavi etmek ve onkoloji alanında bir dünya referansı olmak."

Grubun yeni şirketi olan Servier Pharmaceuticals LLC (Boston), 80 kişilik bir ekip ile başlayarak Servier ürünlerini ABD de pazarlayacak. Servier Pharmaceuticals LLC, daha önce Shire'ın Global Genetik Hastalıkları ve Onkoloji bölümlerinin başında olan David K. Lee tarafından yönetilecek. Firmanın amacı ise Servier Grubunun stratejisine uygun olarak, Servier'in mevcut portföyüyle ABD'de güçlü bir ticari varlık geliştirmek ve pazarlama üzerine olan veya pazarlanan yenilikçi ürünlerle portföyün zenginleştirilmesini sağlamak olacak.

Amerika Birleşik Devletleri dışında, yaklaşık 75 çalışan Servier'in organizasyonuna entegre durumda. Bu satınalma ile Servier Grubu küresel bir biofarmasötik şirket olmayı hedefliyor.