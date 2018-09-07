Devlet alacağında tecil faizi arttı

Hükümet vergi, prim, cezalar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşa borç
larını yapılandırma fırsatı sunarken, devlet alacaklarında yeni bir dönem başlıyor. Kamu alacaklarında gecikme zam
mı faiz
inin yüzde 1.40'tan yüzde 2'ye çıkarılmasının ardından tecil faizi de 10 puan artırak yüzde 12'den 22'ye yükseltildi. Bu konuda önemli bir düzenleme de çiftçilerin elektrik ve su borçlarında yapıldı. Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli ile tarım
sal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu alacağı destekten kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, yüzde 12 olarak uygulanan tecil faizi dün itibarıyla yüzde 22 oldu. Tebliğden önce tecil edilen alacaklar için eski oran (yüzde 12) uygulanacak. Tebliğde ayrıca, "amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanmakta" olduğu anımsatıldı. MAHSUP EDİLECEK
Tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu alacağı destekten mahsup edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tebliğine göre, çiftçinin önce borcu tahsil edilecek, alacaklı kurum, kuruluş ve şirketlere aktarılacak, kalan para çiftçiye destekleme olarak ödenecek. ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİN BORCU
DEVLET elektrik şirketlerinin borcunu da tarımsal desteklemeden keserek tahsil edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı
tarımsal desteklemelere ilişkin ödemelere ilişkin bilgiler Ziraat Bankası
'na elektronik ortamda iletilecek. Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenecek. Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların bankaya "borç bildirim önceliği" sırasına göre yapılacak. Borç tutarı destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek.