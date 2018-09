Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 8 Eylül Dolar ve Euro fiyatları alış satış rakamları

7 Eylül tarihi itibariyle (dün) yatırımcıların hızlanan satışları ve gelişmekte olan ülke piyasalarına girişin artması dolarda sert düşüşe neden oldu.

Dolar dün gün içerisinde yüzde 2.5'e yakın değer kaybederek 6.40 TL'nin altına gerilemişti. Yine bölgedeki (Tahran 3'lü zirvesi) ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız olarak TL, dolar karşısında tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi oldu.

8 EYLÜL (BUGÜN) DOLAR VE EURO NE KADAR?

Güncel dolar ve euro fiyatlarını, tüm döviz kurlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte an be an fiyatlar...