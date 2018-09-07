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haber: bugün ne kadar kaç ? Dolar ve fiyatları alış satış rakamları

haberi... 'ye karşı yapılan kur saldırıları hem yetkili devlet organlarının attığı adımlarla, hem de Türk milleti eli ile bertaraf edilirken, fiyaarındaki dalgalanma da yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Tahran'daki 3'lü zirvenin ardından piyasalara gelen güven ile piyasalara giriş de arttı ve dolarda ciddi bir düşüş yaşandı. Dolar fiyatlarındaki bu düşüş ile birlikte de fiyatları toplumda merak konusu oldu. Peki bugün dolar ve fiyatları ne kadar? 2018 tarihli dolar ve euro fiyatları ile güncel döviz durumunu haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.9.2018 00:55 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 00:55
Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 8 Eylül Dolar ve Euro fiyatları alış satış rakamları

7 Eylül tarihi itibariyle (dün) yatırımcıların hızlanan satışları ve gelişmekte olan ülke piyasalarına girişin artması da sert düşüşe neden oldu.
Dolar dün gün içerisinde yüzde 2.5'e yakın değer kaybederek 6.40 'nin altına gerilemişti. Yine bölgedeki (Tahran 3'lü zirvesi) ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız olarak TL, dolar karşısında tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi oldu.

8 EYLÜL (BUGÜN) DOLAR VE EURO NE KADAR?

Güncel dolar ve fiyatlarını, tüm kurlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte an be an fiyatlar...

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Son dakika haber: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 8 Eylül Dolar ve Euro fiyatları alış satış rakamları
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