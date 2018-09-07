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Kur saldırısına inat yatırıma devam

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kur saldırısına inat yatırıma devam

ekonomisine yönelik kur saldırısına karşı yabancılardan art arda gelen 'güven' mesajlarının ardından, yerli yatırımcılar da geri adım atmadı. Reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyonlara karşın Başkan 'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" mesajı karşılığını buldu. Sadece haziranda 14.8 milyar liralık sabit yatırım için 570 teşvik belgesi verildi. Listeye göre, Polyak Enerji'ye, komple yeni yerli kömür kaynaklı elektrik santralleri yatırımı için faiz desteği, KDV, prim ve vergi indirimini içeren teşvik belgesi aldı. Yatırımların maliyeti toplam 2.35 milyar lira olarak belirlendi.

29 BİN İSTİHDAM
Bu firmalar yapacakları yatırımlarla yaklaşık 29 bin kişiye de istihdam yaratacak. Öte yandan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de, Alaşehir'de toplam yatırım bedeli 664 milyon doları bulacak yeni jeotermal enerji santralleri kurmaya hazırlandıklarını belirtti.

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Kur saldırısına inat yatırıma devam
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