Kur saldırısına inat yatırıma devam

TÜRKİYE ekonomisine yönelik kur saldırısına karşı yabancılardan art arda gelen 'güven' mesajlarının ardından, yerli yatırımcılar da geri adım atmadı. Reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyonlara karşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" mesajı karşılığını buldu. Sadece haziranda 14.8 milyar liralık sabit yatırım için 570 teşvik belgesi verildi. Listeye göre, Polyak Enerji'ye, komple yeni yerli kömür kaynaklı elektrik santralleri yatırımı için faiz desteği, KDV, SGK prim ve vergi indirimini içeren teşvik belgesi aldı. Yatırımların maliyeti toplam 2.35 milyar lira olarak belirlendi.

29 BİN İSTİHDAM

Bu firmalar yapacakları yatırımlarla yaklaşık 29 bin kişiye de istihdam yaratacak. Öte yandan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de, Manisa Alaşehir'de toplam yatırım bedeli 664 milyon doları bulacak yeni jeotermal enerji santralleri kurmaya hazırlandıklarını belirtti.