Son dakika: Dolar düşüşe geçti! Dövizde son durum!

Dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı sinyali vermesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havayla gerilerken, gün içerisinde en düşük 6.4149 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 13.53 itibarıyla 6.4687 TL'de hareket ederken, 7.4657 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.5284 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 2'ye yaklaştı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20'nin altına gerilerken, şu dakikalarda yüzde 19.62 seviyesinde hareket ederken; 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 24.34 seviyelerinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 düşüşle 94.91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de 1.1625 seviyelerinde...

DOLAR KURUNDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı 'Üçlü Zirve'den gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Euro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu ifade eden analistler, ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.70 TL ve 6.80 TL seviyelerinin direnç konumuna geldiğine değinerek, 6,54 TL'nin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurt içinde bugün saat 17.30'da Ağustos ayı hazine nakit dengesi açıklanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir zirveye katılacak. Toplantının ana gündem maddesini İdlib'deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Yurt dışında ise saat 12.00'de Euro bölgesi GSYH, saat 15.30'da ABD tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler açıklanacak.