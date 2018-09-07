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Vatandaşın ekmeğine göz diktiler

Döviz bahanesiyle elindeki ürünü stoklayıp, Türkiye'de üretilen ürünlere bile yapan, gramaj oyunuyla vatandaşı kandıran fırsatçılara temel gıdalardan biri olan üreticileri de eklendi. TV’lere çıkıp ‘zam’ diye bağıran Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu,  95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatı 175 lira olduğunu iddia ederek “Ekmek 2 TL’ye çıkmalı” sözleriyle tehdit savurdu.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 14:35
Vatandaşın ekmeğine göz diktiler

AĞIZ BİRLİĞİ YAPTILAR

Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'yla ağız birliği yapan Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı 'ın "Un fiyatlarına el atın. Aksi taktirde yapacağız, vatandaş mağdur'' sözleri üzerine un üreticileri açıklamalarda bulunarak, Kavuncu ve Polat'ı ters köşe yaptı.

UNCULAR JET CEVAP VERDİ

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Ulusoy, un sanayicilerinin 95 liradan ekmeklik buğday ununu teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlara göre bu fiyat sanayicilerimiz için de fırıncı için de makul. 175 lira diyerek piyasada bir tedirginlik, bir panik havası yaratılıyor. Biz bugün 1 milyon çuval unu 95 liradan temin etmeye hazırız" dedi. Yılbaşında bir çuval unun ortalama 75 liraya satıldığını hatırlatan Ulusoy, bugün aynı kalitede bir unun çuvalının söylendiğinin aksine 175 TL'ye değil 95 liraya satıldığı bilgisini verdi. Ulusoy, bazı basın mecralarında "Normalde 95 lira olan un 175 liraya çıktı" yönünde haberlerin yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Birileri çıkıp yarın 'Bakın 175 liraya un aldık' diyecektir. Ben de şunu diyorum, 'O unun kullanım amacı nedir?' Başka bir kullanım amacı olan lüks un olabilir. Bunu speküle etmek isteyen bir aracı, satıcı bunu yapabilir. Biz bugün 1 milyon çuval unu 95 liradan temin etmeye hazırız. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun web sitesi olan tusaf.org adresinde listelerimizi yayınlayacağız. Yüzlerce firmamızın kamuoyuna ne kadar unu hangi fiyattan vermeye hazır olduğunu bugün web sitemizde liste olarak yayınlayacağız."
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Vatandaşın ekmeğine göz diktiler
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