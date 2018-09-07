Vatandaşın ekmeğine göz diktiler

AĞIZ BİRLİĞİ YAPTILAR

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'yla ağız birliği yapan Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat'ın "Un fiyatlarına el atın. Aksi taktirde zam yapacağız, vatandaş mağdur'' sözleri üzerine un üreticileri açıklamalarda bulunarak, Kavuncu ve Polat'ı ters köşe yaptı.

UNCULAR JET CEVAP VERDİ

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