Her daireye otopark 15 Eylül’de başlıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ve her daireye bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren Otopark Yönetmeliği 15 Eylül'de yürürlüğe girecek. Yönetmelikle zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.

HER DAIREYE BIR PARK

Otopark Yönetmeliği ile halen "her 3 daireye 1 otopark" zorunluluğu, "her 1 daireye 1 otopark" olarak revize edilirken, belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine de imkân sağlandı. İmar Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile yine yönetmelikte yer alan bir diğer yenilik ise su basman kotu +1.20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulması olarak belirlendi. Bu sayede bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedeflendi.