Okullara 80 bin kişi alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda ilan ettiği önemli projelerden olan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesini hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliği protokolü imzalayacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 80 bin kişi istihdam edilecek. Üç bakanlık arasında imzalanacak işbirliği protokolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olası sorunlar karşısında tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken program okulların açılmasıyla başlayacak ve eğitim öğretim yılı süresince devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz" dedi.