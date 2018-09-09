15 milyar $’ı sektörlere yatıracağız

KATAR Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, 15 milyar dolarlık yatırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Biz yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz. Türkiye'de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız" dedi. Bakan Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özel sektörünün, ihracat başta olmak üzere, çok gelişmiş olduğunu söyledi.

TEMELLERİ SAĞLAM

Katar'ın uzun zamandır Türkiye'de yatırımcı olduğunun altını çizen Casim Al Sani, "Biz Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz ve güveniyoruz. Ekonomilerde bazen aşağıyukarı hareketler olabilir. Önemli olan ekonominin temelleridir. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 milyar dolar doğrudan yatırım paketi açıkladı. Yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz. Türkiye'de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız. Türkiye ile Katar uzun yıllardır dost ve dost kalmaya devam edecek" diye konuştu. Katar Yatırım Kurumu CEO'su Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Suud Al Sani de yatırımların hangi alanlara yönelik olacağını kısa sürede ilan edeceklerini söyledi.

ÖZEL TİCARET KÖPRÜSÜ KURULDU

AZURE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, ABD'nin Türkiye üzerine uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımların ters teptiğini, dövizdeki algı operasyonlarının Katarlıları etkilemediğini belirtti. Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle ortaklık yaptıklarını belirten Gül, "Perakendeden otomotive birçok alanda yatırımı bulunan Al Khayarin Ailesi ile birlikte Türkiye'ye yeni yatırımlar getirmek için özel bir ticaret köprüsü kurduk. Özellikle bu dönemde K ticaret köprüsü üzerine düşeni fazlasıyla yapacak" dedi.