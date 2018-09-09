2. el araç satışına yeni düzenleme geldi

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hükümet, ikinci el araç satışlarında bir dizi önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma ile bundan sonra ikinci el araç satan galericiler aracın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemine garanti verilecek. Satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre içerisinde bu sıkıntılarla karşılaşılması hâlinde vatandaş aracı galeriye iade edebilecek. Galerici de 10 gün içinde araçtaki sorunu gidermekle yükümlü olacak, gideremezse araç tamir edilene kadar vatandaşa ikame araç tahsis edecek. Üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobillerde bu madde uygulanmayacak.​