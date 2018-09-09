Alibaba’nın kurucusu Jack Ma emekli oldu

Türkiye'de Trendyol'u satın alan e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma başkanlık görevini bırakarak emekli oldu. 420 milyar dolarla Çin'in en değerli şirketi olan Alibaba'daki başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Ma, New York Times'a değerlendirmede bulundu. Ma, istifasının yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. İngilizce öğretmenliği eğitimi alan Ma, "Eğitimi seviyorum, eğitime odaklanmak istiyorum" diye konuştu. Alibaba 2018'in ikinci çeyreğinde 12 milyar dolarlık gelir açıklamıştı. Şirket, gelirini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artırmıştı.

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