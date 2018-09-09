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’nın kurucusu emekli oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Alibaba’nın kurucusu Jack Ma emekli oldu

Türkiye'de Trendyol'u satın alan e-ticaret devi 'nın kurucusu başkanlık görevini bırakarak emekli oldu. 420 milyar dolarla 'in en değerli şirketi olan Alibaba'daki başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Ma, 'a değerlendirmede bulundu. Ma, istifasının yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. İngilizce öğretmenliği eğitimi alan Ma, "Eğitimi seviyorum, eğitime odaklanmak istiyorum" diye konuştu. Alibaba 2018'in ikinci çeyreğinde 12 milyar dolarlık gelir açıklamıştı. Şirket, gelirini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artırmıştı.

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Alibaba’nın kurucusu Jack Ma emekli oldu
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