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’dan 2 milyar dolarlık hamle

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Aselsan’dan 2 milyar dolarlık hamle

'NİN en önemli teknoloji merkezlerinden biri haline gelen , yerli tıbbi cihazların geliştirilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor. Türkiye'de sağlık teknolojilerindeki dışa bağımlılık yüzde 85 düzeyinde bulunuyor ve yılda 2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriliyor. Aselsan'ın medikal cihaz ve bileşenlerini yerli ve milli geliştirebileceği değerlendirilerek, şirketin faaliyet alanına sağlık teknolojileri de eklendi. Sağlık teknolojileri alanındaki öncelikli faaliyet konusu, "medikal görüntüleme sistemleri" olarak belirlendi. Aselsan, bu projeye hazırlık olması amacıyla öz kaynaklarıyla "mobil dijital röntgen" ve "yerli MR görüntüleme sistemi" geliştirilmesi projelerini başlattı.

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Aselsan’dan 2 milyar dolarlık hamle
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