HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > D&R’da Bayraktar dönemi

D&R’da Bayraktar dönemi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
D&R’da Bayraktar dönemi
Kültür, sanat ve eğlence sektörünün şirketlerinden D&R'da üst düzey yeni bir atama yapıldı. 'de 184 mağaza ve dr.com.tr ile hizmet veren D&R'ın Pazarlama ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna, 19 yıldan bu yana pazarlama, inovasyon ve satış odaklı görev yapmakta olan Ayça Mutluer Bayraktar atandı. Üsküdar Amerikan Lisesi ve İşletme Bölümü mezunu olan Bayraktar, kariyerine 1999'da Unilever'de başladı. Bayraktar, son 6 yıldır Domin os Pizza'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev alıyordu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
D&R’da Bayraktar dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN