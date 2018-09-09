D&R’da Bayraktar dönemi

Kültür, sanat ve eğlence sektörünün şirketlerinden D&R'da üst düzey yeni bir atama yapıldı. Türkiye
'de 184 mağaza ve dr.com.tr ile hizmet veren D&R'ın Pazarlama ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna, 19 yıldan bu yana pazarlama, inovasyon ve satış odaklı görev yapmakta olan Ayça Mutluer Bayraktar atandı. Üsküdar Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunu olan Bayraktar, kariyerine 1999'da Unilever'de başladı. Bayraktar, son 6 yıldır Domin os Pizza'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev alıyordu.