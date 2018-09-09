Turizmin 2023 hedefi milli gelire %8 katkı

İzmir bölgesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin 2019 tanıtım programında kültürel. sanatsal ve arkeolojik değerlerin ön planan çıkarılacağını söyledi. İlk olarak İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) toplantıda sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Ersoy, ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sektör temsilcileriyle Efes Kongre Merkezi'nde bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Kuşadası Limanı'nı ve Kadıkalesi Kazı Alanını da gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy, Türkiye'nin 2019 yılı tanıtım politikalarında ciddi yapılanmaya gittiklerini belir terek, "Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerleri bizim tanıtımdaki en önemli silahlarımız olacak çünkü bunlar rakipsiz ve kopyalanamaz değerler. Bununla rekabet edecek bollukta tarihi eser ve bölge yok. Biz kopyalanamayacak bir silah olarak bunu kullanmaya karar verdik. 2019 tanıtımlarında bunları çok daha fazla göreceksiniz." diye konuştu. Turizmdeki hızlı büyümenin devam ettiğini belirten Bakan Ersoy, Türkiye'nin kriz öncesi rakamları bu yıl yakalayacağını söyledi. Gelirde kişi sayısı hedeflerinin devam ettiğini belirten Ersoy, şunları dile getirdi: Öncelikli hedefimiz kişi sayısı değil. Bizim öncelikli hedefimiz kişi başı geliri arttırmak. Hedef kriterlerini koyarken de turizmin milli gelire oranıyla ölçüyoruz. Muhtemelen bu sene milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerimizden oluşacak. Hedefimiz 2023'e kadar bunu yüzde 8'lere çıkarmak, ciddi oranda arttırmak.

'BEDAVA VERİLMESİNE KARŞIYIM'

Bakan ?Ersoy, turizmde yer tahsisi konusuyla ilgili bir soruya ise "Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20 yıl geçmiş hala uzatma talep ediyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye'de bedava veriyorsanız, mundar ediyorlar" yanıtını verdi. Bakan Ersoy, mevcut müzelerin rehabilite edilmesi ve amacına uygun işletilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, müze giriş fiyatlarına yapılan zamlarda Türk ziyaretçileri koruduklarını, bunun için de müze kartın devrede olduğunu söyledi.