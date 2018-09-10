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ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en değerli şirketlerinden Amerikalı teknoloji devleri ve Amazon'un piyasa değerinden son 4 işlem gününde yaklaşık 100 milyar dolar silindi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 23:55 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 23:56

borsasında işlem gören ve Amazon'un hisseleri son 4 işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşarken, bu şirketlerin toplam piyasa değerindeki kayıp da yaklaşık 100 milyar dolar oldu.

Geçen hafta salı gününü 228,36 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugünkü kapanışta 218,33 dolara gerileyerek, bu süre içerisinde yüzde 4,4 değer kaybetti.

Ayrıca, söz konusu dönemde, Apple'ın piyasa değeri 1,1 trilyon dolardan 1,05 trilyon dolara gerilerken, firmanın piyasa değerinden 50 milyar dolar silindi.

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri geçen hafta salı gününü 2.039,51 dolardan kapamasının ardından, bugünü 1.939,01 dolardan tamamlayarak son 4 işlem günü içinde yüzde 4,9 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Amazon'un piyasa değeri ise 994,7 milyar dolardan 945,7 milyar dolara kadar geriledi ve 49 milyar dolarlık azalış gösterdi.

Böylece, dünyanın en değerli iki şirketi konumunda bulunan Apple ve Amazon'un piyasa değerindeki toplam kayıp son 4 işlem gününde 99 milyar dolar oldu.

Piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara yükselen Apple tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, Amazon'un piyasa değeri ise geçen salı öğlen saatlerinde bu seviyeye ulaşmıştı.

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ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
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