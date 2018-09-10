HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, görevini bırakıyor

'nın kurucusu , görevini bırakıyor

, yönetim kurulu başkanlığı görevini bir yıl sonra 'nın üst düzey yöneticisi 'a devredecek. Eski bir İngilizce öğretmeni ve 25 milyar dolarlık servetiyle 'in en zengin adamı olan Ma, görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:19
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, görevini bırakıyor

li e-ticaret devi 'nın kurucusu , şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba'nın üst düzey yöneticisi 'a bırakacak.

Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre, Jack Ma, gelecek 12 ay, sorunsuz bir geçiş süreci için yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek. Eski bir İngilizce öğretmeni ve 25 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin adamı olan Ma, görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Ma, Alibaba'nın müşteri ve ortaklarına yazdığı mektupta, söz konusu yönetim değişikliğini; şirketin bireylere dayanan bir kültürden mükemmellik sistemine ve yetenek geliştirme kültürüne dayanan bir kurumsal yönetişim seviyesine atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, görevini bırakıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN