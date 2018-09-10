Balıkesir Tesla’dan vazgeçti

BALIKESIR Toplu Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, ABD'li elektrikli araç üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla
ile 180 elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşma hedeflerinden vazgeçtiklerini belirtti. Gürbüz, "Elon Musk
'a geçen hafta davet mektubunda bulunmuştuk. Ancak önceki gün Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz. Elon Musk'a yaptığımız daveti de geri çekiyoruz" diye konuştu.