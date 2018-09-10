TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle 2018 yılı 2'inci çeyrekte açıklanan yüzde 5,2'lik büyüme verisini değerlendirdi. Net dış ticaretin büyümeye 1 puanlık pozitif katkı sağladığını belirten Gülle, "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5,2 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte yatırımların atmış olması ve turizm sektöründeki ivmelenme sayesinde, net ihracatın büyümeye katkısı beklediğimiz gibi pozitif yönlü 1 puan oldu. İhracatın dönemlik GSYH içerisindeki payı ise yüzde 22,5 oldu" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye'nin Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen ekonomiye sahip olduğunu kaydeden Başkan Gülle, "OECD ortalamasının yüzde 2,5 olduğu ikinci çeyrekte, yüzde 5,2'lik büyüme verisi ile ülkemiz Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen ekonomi oldu. Yine bu çeyrekte Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerden daha hızlı büyüdük. 19 üyeli Euro bölgesi ve 28 üyeli AB aynı oranda artışla, sadece yüzde 2,2 büyüme kaydetti. Yüzde 5,2'lik büyüme ile Türkiye, 2018 ikinci çeyrekte Avrupa ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren ekonomi oldu" açıklamasında bulundu.

"YILSONUNDA 170 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR İHRACAT RAKAMINA ULAŞACAĞIZ"

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018'de de dünya ekonomilerinden pozitif anlamda ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan İsmail Gülle, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

"Dünyanın en büyük ekonomilerini barındıran G7 içerisinde, büyüme verisi açıklanan 6 ülke arasındaki en yüksek büyümeyi kaydeden ülkemiz, 5,2'lik büyüme ile yüzde 0,1 büyüyen Brezilya, yüzde 1,6 büyüyen Meksika ve yüzde 3,4 büyüyen Avustralya gibi yükselen ekonomilerin üzerinde yer aldı. Önemli bir husus da yatırımlardaki artışın yüzde 3.9 olması. Uluslararası derecelendirme kuruluşları son dönemde Türkiye'nin büyüme beklentilerini düşürmüşlerdi. Ancak açıklanan veriler ışığında ihracat performansımızın 2018 yılını da başarı ile kapatacağını ve büyümemize pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yılsonunda 170 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşarak, yeni bir rekor daha kıracağız."

"TÜRKİYE ÇİFT KANATLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

2018 yılında küresel ticarette yaşanan gerilime rağmen Türkiye'nin mal ihracatının büyümeye devam ettiğini ifade eden TİM Başkanı Gülle, "Mal ve hizmet ihracatımız 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı. İhracat odaklı büyüme stratejisine daha fazla odaklanarak Türkiye'nin daha hızlı büyümesi için çalışıyoruz. İhracatımızı artırmak, dış ticaret açığını ve cari açığı azaltmak için ihracat stratejimizi katma-değer, inovasyon ve AR-GE üzerine kurmaya devam ediyoruz. Hizmet İhracatı konusunda da potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yeni ekonomi modeli ile ihracat stratejimizin etkilerini 2019 yılı ortalarında görmeye başlayacağız. Hükümetimiz tarafından bu temelleri sağlamlaştırmak için verilen destekler ile birlikte, tüm kaynaklarımızı katma-değerli üretime yönelterek artık cari fazla verebilen bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki artış temposu ile birlikte Türkiye çift kanatlı büyümeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

