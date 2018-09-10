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'ndan nde yayınlanan döviz kurlarına ilişkin açıklama

'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde nde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 04:57 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 04:58
Vakıf Katılım Bankası'ndan internet sitesinde yayınlanan döviz kurlarına ilişkin açıklama

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."

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Vakıf Katılım Bankası'ndan internet sitesinde yayınlanan döviz kurlarına ilişkin açıklama
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