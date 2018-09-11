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Avrupa’da büyüme ivmesi yavaşlıyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Avrupa’da büyüme ivmesi yavaşlıyor
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin geneli, Almanya, Fransa, İtalya, ve 'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi.
OECD'den yapılan açıklamada, OECD'nin bileşik öncü göstergesine (CLI) göre, OECD geneli, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve 'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü kaydedildi.

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Açıklamada, endekse göre, ABD, Japonya ve Kanada'ya ilişkin verilerin istikrarlı büyümeye işaret ettiği vurgulandı. Endeks verilerinin Çin ve Hindistan'da büyümede ivmelenmeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, ve 'da ise büyümede ivme kaybı olduğu kaydedildi.
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