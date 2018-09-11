Banka ve otellerin 'çelik kasa'sı Bursa'dan

Bursa'da 24 yıldır çelik kasa üreten firmanın ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor.

Gençliğinde bazı fabrikalarda ara eleman olarak çalışan firma sahibi Mervan Kırtan'ın (50) hayatı, 24 yıl önce teknik eleman arayan bir firmaya iş başvurusu için gitmesiyle değişti.

Başvuru sırasında tesadüfen önüne konulan, arıza nedeniyle kilitli kalan bir kasayı firma yetkililerinin talebiyle açan Kırtan, o gün çelik kasa üretmeye karar verdi. Küçük çaplı olarak çelik kasa üzerine çalışmaya başlayan ve 1998 yılında işyerinin el değiştirmesi üzerine makineleri satın alarak üretimini geliştiren Kırtan, 24 yıldır banka, kamu kurumu ve otellere ürün veriyor. Kırtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik kasaları denilen otel kasaları, özel elektromanyetik alana kapalı data saklama kasaları, kuyumcu ve banka kasaları ürettiklerini söyledi.

Tamamen dijital elektronik kasa ürettiklerini belirten Kırtan, "Yerli imalat yapıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Elektronik yazılımlarını bizim kardeş firmamız tasarlıyor. Mekatroniğini kendimiz yapıyoruz. Gövdesini kendimiz topluyoruz. Statik boyayla ürünü hazır hale getirip paketleyip müşterilerimize teslim ediyoruz." dedi.

Kırtan, gelen talebe göre zaman zaman değişse de yan atölyelerle birlikte ortalama 40 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

"AYRI BİR GURUR VESİLESİ"

Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde kendi ürünlerinin kullanıldığını dile getiren Kırtan, "Ucundan kıyısından hemen hemen her otelde bir ürünümüz mutlaka vardır. Amacımız yurt içinde veya dışında bir tesise gittiğimizde 'Bu Türk malı, bunu da ben yaptım.' deme gururuna ulaşmak. Asıl mesele kilidiyle, elektroniğiyle, gövdesiyle yüzde 100 yerli diyebileceğimiz bir ürünü piyasaya sunabilmek. Yoksa alırsın markanı yapıştırır satarsın." diye konuştu.

Kırtan, Türkiye'nin bu dönemde en büyük ihtiyacının yerli üretim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında bulunan ülkelerin birçoğunda, başkentlerindeki kesin 1-2 tesiste bizim ürünlerimiz var. İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Cezayir, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran gibi 30 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Birçok otele doğrudan çelik kasa verdik. Bazılarını da otelin yapım ihalesini alan firma ihraç kaydıyla bizden alıp kullandı. Bu ülkelere logomuz olan hilal ile ürünlerimizi sunmuşuz. Yıllardır da bize geri dönüş, şikayet gelmedi. Bu da ayrı bir gurur vesilesi."

ÇİNLİ FİRMALARLA YARIŞIYORLAR

Ürünlerinin Avrupa ülkeleri kalitesinde rağbet gördüğünü ifade eden Kırtan, imalat yapan, Türkiye için faydalı olan kişilerin bir gün karşılığını alacağına inandığını söyledi.

Ürünlerine 10 yıl parça garantisi verdiklerini, bu yüzden de ilgi gördüklerini belirten Kırtan, şunları kaydetti:

"Talebe göre yıllık üretimimiz değişiyor. Bazı yıllar 18 bin adetlik üretime ulaştık. Bazen de 9-10 binde kaldık. Bugüne kadar yurt içi ve dışına yönelik yaklaşık 5 bin banka kasası, 270 bin civarında da otel kasası ürettik. Avrupa'da çok kaliteli firmalar vardı. Fiyatlarda rekabet edemedikleri için birçok firma çekildi. Çin'de yaptırıp, markasını vurup satışa sunuyorlar. Biz kolaycılığı seçmedik. Belki zorlandık ama halen ısrarla devam ediyoruz. Bunun meyvelerini topluyoruz. 2019'da daha iyi olacağına inanıyorum. Çin'deki refah düzeyi de yükseldi. 2000 yılında 40-50 dolar olan maaşlar 700 dolara çıktı. Kalite de yükseldi fiyatlar da. Biz de hem kalite hem de rekabet edebilecek bir fiyatı yakaladık bu dönemde. Terazi kafa kafaya geldiği zaman biz zaten rekabet ederiz kaliteden sorunumuz yok. Çinli firmalarla yarışıyoruz."