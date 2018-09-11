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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 92.389,11 puandan tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:55
Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 690,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa 'da BIST 100 endeksi, 92.748,37 puana kadar yükselmesinin ardından 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise sanayi üretimi ile 'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası () üyelerinin konuşmaları ile açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu'nun da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa, günü yükselişle tamamladı
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