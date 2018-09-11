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'da kur bahanesiyle fiyat artıran esnaf için özel ekip kuruldu

'da, Müdürlüğü, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın zam yapan esnafı tespit etmek için 18 kişilik özel bir denetim ekibi kurdu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:04
Elazığ'da kur bahanesiyle fiyat artıran esnaf için özel ekip kuruldu

'da, Müdürülüğü tarafından kurulan özel ekip ile ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, kurulan 18 kişilik özel ekibin gerekli denetimleri yaparak haksız şekilde fiyat artışı yapan esnafı 'na bildireceğini söyledi.

"DAHA ETKİN BİR GÖZETİM VE DENETİM SAĞLANACAK"

Öztürk, "Esnaf Odalarının ve Tüketici Hakem Heyeti'nin bağlı olduğu bir müdürlük olarak gerek esnafımızı gerek tüketicilerimizi korumak, fahiş fiyat artışlarının arka planında yer alan aktörleri gün yüzüne çıkarmak öncelikli amacımızdır. Dürüst esnafımızın tedirgin olmasına gerek yoktur. Hedefimiz halka kim haksızlık yapıyorsa onu ortaya çıkarmaktır. Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim ve denetim sağlanacaktır" diye konuştu.

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Elazığ'da kur bahanesiyle fiyat artıran esnaf için özel ekip kuruldu
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