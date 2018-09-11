HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haber: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

haber: Emekli maaşlarına müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdesi haberi geldi. Daha önce Temmuz ayında aldıkları zam ile yüzleri gülen emekliler iki bayramda da ikramiye almışlardı. Öte yandan seyyanen yapılması beklenen zam ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 150 bin emekliyi ilgilendiren yasa meclise sunulacak. Zam oranını merak içinde bekleyen emeklilere müjdeler art arda geliyor. Emekliler Ocak zammını heyecan içinde beklerken 150 bin SSK ve Bağ- Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Ocak ayında yapılacak zam miktarının enflasyon oranına bağlı olması nedeniyle yılın ikinci yarısında belirlenen enflasyon dahilinde emekliler zam alacaklar. Peki En düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte emeklinin alacağı zam miktarı...

Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:38
Son dakika haber: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliye müjdesi geldi! 'de milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği Ocak zammından ayrı olarak bir gelişme daha yaşandı. Ocak ayında yapılacak zamdan farklı olarak 150 bin emekliye seyyanen yapılması beklenen zam ile ilgili yasa meclise sunulacak. Temmuz ayında aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile birlikte yüzleri gülen emekliler Ocak ayı zam detaylarını da merak içinde bekliyorlar. 150 bin SSK ve Bağ- Kur'luya yapılacak zam için meclise yasa olarak önerilecek. Peki en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emeklinin alacağı en düşük zam miktarı ne kadar olacak? Seyyanen yapılması beklenen zam neye göre verilecek? İşte tüm bu soruların cevapları...

150 BİN SSK VE BAĞ- KUR'LU EKSTRA ZAM ALACAKLAR!

150 Bin SSK ve Bağ- Kur'lu ekstra zamlardan yararlanabilecekken bunların neye göre seçileceğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. 1 Ekim'de meclise gelmesi beklenen tasarı ile ilgili detaylar merak edilirken yine en doğru ve güvenilir bilgiler Sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle. Yasanın meclisden onaylanması neticesinde maaşı bin liranın altında olan emeklilere düzeltme yapılması amacıyla planlanan ekstra zam devreye girecek. Böylelikle düşük maaş alan emekliler için düzeltmeler yolda.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN