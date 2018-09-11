Son dakika haber: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliye son dakika zam müjdesi geldi! Türkiye'de milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği Ocak zammından ayrı olarak bir gelişme daha yaşandı. Ocak ayında yapılacak zamdan farklı olarak 150 bin emekliye seyyanen yapılması beklenen zam ile ilgili yasa meclise sunulacak. Temmuz ayında aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile birlikte yüzleri gülen emekliler Ocak ayı zam detaylarını da merak içinde bekliyorlar. 150 bin SSK ve Bağ- Kur'luya yapılacak zam için meclise yasa olarak önerilecek. Peki en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emeklinin alacağı en düşük zam miktarı ne kadar olacak? Seyyanen yapılması beklenen zam neye göre verilecek? İşte tüm bu soruların cevapları...

150 BİN SSK VE BAĞ- KUR'LU EKSTRA ZAM ALACAKLAR!

150 Bin SSK ve Bağ- Kur'lu ekstra zamlardan yararlanabilecekken bunların neye göre seçileceğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. 1 Ekim'de meclise gelmesi beklenen tasarı ile ilgili detaylar merak edilirken yine en doğru ve güvenilir bilgiler Sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle. Yasanın meclisden onaylanması neticesinde maaşı bin liranın altında olan emeklilere düzeltme yapılması amacıyla planlanan ekstra zam devreye girecek. Böylelikle düşük maaş alan emekliler için düzeltmeler yolda.