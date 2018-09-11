Sağlıklı büyüme 5.2

Kur saldırısı
ile kuşatma altına alınmaya çalışılan Türkiye, büyümesini sürdürürken, beklenen dengeleme sürecine de ilk adımını attı. Ekonomide yumuşak inişin sağlanması, tasarrufların artırılarak cari açığın düşürülmesi ve enflasyonla kararlı mücadele için büyüme komposizyonunda da değişimin sinyalleri alınmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 olarak gerçekleşti. TÜKETİMİN KATKISI AZALDI
Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.3 artarak büyümeye 5.97 puan katkı yapan vatandaşın tüketim
harcamaları, ikinci çeyrekte ise yüzde 6.3 artarken, büyümeye katkısı 3.81 puana geriledi. Devletin tüketim harcamalarının ilk çeyrek
te 0.7 puan olan katkısı ikinci çeyrekte 1 puana çıktı. İHRACAT SÜRÜKLEYİCİ OLUYOR
Bu yıl rekor kırması beklenen ihracat
ise, ilk çeyreğe göre büyümeye büyük katkı sağladı. İlk çeyrekte büyümeye 3.5 puan negatif etki yapan net ihracat, ikinci çeyrekte 1 puan katkı sağladı. Toplam yatırımlar yüzde 3.9 artarak büyümeye 1.2 puan katkı sağlarken, yüzde 4.3 artan sanayinin katkısı 0.88 puan olarak gerçekleşti. Tarımda kuraklığın etkisiyle yüzde 1.5 daralma yaşandı. İhracat ve turizm gelirlerinde yüksek artışın etkisiyle dış talebin büyümeye katkısının arttığına dikkat çeken analistler, ihracata dayalı büyüme ve ekonomide dengelenme yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti. Tüketimdeki daralmaya paralel olarak önümüzdeki dönemde de ithalatın azalacağına dikkat çekilirken, üçüncü çeyrek büyümesinin daha düşük olacağı ifade edildi. OECD'NİN ZİRVESİNDE
Türkiye ekonomisi, dengelenme sürecinin başlandığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2'lik büyüme ile OECD
ülkelerini geride bırakırken, Avrupa Birliği (AB
) ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. OECD büyüme ortalaması yüzde 2.5, Euro Bölgesi ile AB'de büyüme ortalaması yüzde 2.1 oldu. Avrupa'da ikinci çeyrekte en fazla büyüyen ülke yüzde 5.7 ile Malta oldu. YENİ YOL HARİTASI
İkinci çeyrek büyümesinin yeni yol haritasının ipuçlarını verdiğini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İç talebin soğuduğu bu süreçte ihracat büyümemizin sigortasıdır. Türkiye'nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı bir patikada tutmak, bunun için de büyüme kompozisyonunu değiştirmek" dedi. Net ihracatın büyümeye 1 puan katkı sağladığına dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
, "Türkiye'nin daha hızlı büyümesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.