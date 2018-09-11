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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Eylem planını üreticinin yükünü azaltmak için hazırladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hayata geçirilen 16 maddelik eylem planını sanayici ve üreticilerin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 11:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Eylem planını üreticinin yükünü azaltmak için hazırladık

Ankara Ticaret Odasından () yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baran, 'nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bunu ilk kez yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank da Baran'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Baran, Varank'a ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.

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