TL’ye geçen AVM açıklanacak

Hükümet TL ile kiralama konusunda çalışmalara devam ederken yüksek kira yüzünden Marmarapark, Forum İstanbul ve City's'de markalar 2 saat mağazalarını geç açtı.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yatırımcının döviz borçlarını gerekçe gösterdiğini ancak perakendecinin de döviz borcunun olduğunu söyledi. "Mall of İstanbul, VİA'lar, The Land of Legends, MNG AVM 'de markalara büyük destek veriliyor. Bu yatırımcıların da dövizle borcu var ama esnafı ve çarşıyı yaşatmak adına fedakârlık yapıyorlar. Land of Legends bizden 3 ay genel gider bedeli almadı" diyen Öncel, artık pozitif ayrımcılık yapıp çarşıya destek verenleri ve TL'ye geçenleri açıklayacaklarını ifade etti.Ağırlıklı yabancılardan oluşan üçte birlik AVM yatırımcısının ülke gerçeklerini ısrarla görmek istemediğinin altını çizen Öncel, "Eylülde söz konusu AVM'lerin önemli bir kısmı 'göstermelik' bir şekilde günlük kurdan vazgeçti. Buna rağmen kira faturaları yılbaşına oranla yüzde 31, son bir yıla oranla yüzde 46 daha yüksek düzenlendi" diye konuştu.Herkesüzerine düşen görevi yaparken, kimi kurum ve markaların durumdan vaziyet çıkararak enflasyonist harekete ve sendikal tavırlara girişmelerini yanlış bulduklarını dile getiren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü ise, mağazaların yarım günlük protestosunu, sansasyon yaratmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olduğunu söyledi. Belgü, kalıcı çözüm için görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.