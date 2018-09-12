Albaraka Türk’ten ‘Tam Dijital Açılım’

2018 yılında robotik süreç otomasyonu, akıllı iş süreçleri, mobil uyumlu akışlar, dijital imza kullanımı, ürün ve hizmetlerin her kanaldan talep edilebilir olması konularına odaklandıklarını belirten Albaraka Türk
Genel Müdürü Melikşah Utku
, tüm finansal işlemlerin online yapıldığı 'Tam Dijital Açılımı
' hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. TEKNOLOJİK HAMLE
Utku, "Bankamızın diğer hizmetlerini online birer servis haline getirip ödeme sistemleri, FinTechler ve diğer finansal yapılarla kuracağımız işbirlikleri ile bankamıza alternatif iş alanları ve gelir üretmeyi amaçlıyoruz" dedi. Melikşah Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupalı gurbetçilerimize hizmet veren dünyanın ilk faizsiz dijital bankacılık platformu, robotik süreç otomasyonu, fintechlerle işbirliği ve girişimcileri desteklemek için kurulan kuluçka merkezleri gibi bankacılıktaki yeni trendleri hızla hayata geçirdik." Avrupa'da yaşayan gurbetçiler ve Avrupalı Müslümanlar için yepyeni bir dijital bankacılık platformu oluşturduklarını hatırlatan Utku, "İlk etapta sadece Almanya'daki gurbetçilerimize sunduğumuz insha'yı zaman içinde tüm Avrupa'ya yaymayı planlıyoruz" dedi. Yetenekli, motivasyonu yüksek, yenilikçi girişimcileri desteklemek adına her türlü gayreti gösterdiklerini kaydeden Utku, "Albaraka Garaj Start-up geliştirme ve hızlandırma merkezimizi kurduk. 500'e yakın başvuru aldık. Albaraka Girişim Sermayesi Fonu'nu kurduk" dedi.