HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puandan başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:08
Borsa güne yükselişle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 447,20 puan ve yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın 92.748,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazancıyla 92.389,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise sanayi üretimi ile 'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası () üyelerinin konuşmaları ile açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu'nun da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa güne yükselişle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN