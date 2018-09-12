HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dolar/ son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dolar/, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı öncesi düşüşünü sürdürerek 6,3652 ile son iki haftanın düşük seviyesini gördü.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 12:40
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dün 6,4210 - 6,4914 aralığında hareket eden dolar/, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamamladı.

Düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, son iki haftanın en düşük seviyesi olan 6,3652'yi görmesinin ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 6,3860 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,87 düşüşle 7,4014'ten, sterlin/TL de yüzde 0,90 değer kaybıyla 8,3170'ten işlem görüyor. Analistler, yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) kararı öncesinde dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürebileceğini, öğleden sonra 'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 6,10'ın gündeme geleceğini vurgulayan analistler, olası yükselişlerde 6,54'ün direnç olarak izleneceğini kaydetti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN