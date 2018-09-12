İmar Barışı’nda drone’lu denetim

İmar affının ardından özellikle Karadeniz
'deki yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine, havadan denetimlere başlamak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rüzgâra dayanıklı, termal kameralarla çalışabilen drone arayışına girdi. Bakanlık, kaçak yapılaşmaya karşı daha etkin olabilecek havadan denetim yöntemleri üzerinde yoğun mesai harcarken, bu kapsamda Çin
'in en büyük teknoloji firmalarından Dahua Teknoloji'yle işbirliğine hazırlanıyor. Çinli firmadan teklif isteyen bakanlık, bu hafta Ankara'da bulunan firmanın yöneticileriyle görüşmelere başladı. Yakın zamanda başlaması beklenen proje kapsamında ilk etapta 3 adet drone alınması hedefleniyor. DENEME UÇUŞU YAPILDI
Bakanlığın konuyla ilgili araştırmaları sonrası Dahua Teknoloji, Türkiye
'ye X820 modelini önerdi. Bakanlık ve firma teknik elemanlarının katılımıyla Ankara'da deneme uçuşları yapılırken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Çinli firmanın Türkiye'ye önerdiği X820, saatte 54 kilometre rüzgara kadar bin 500 metre yükselebilirken, 5 kilometrekarelik alanı tarayabiliyor. KARADENİZ'İ GÖZETLEYECEK
Optik
zoomla hedefe yakınlaşabilen X820 drone, termal kameralarla ısıya duyarlı bir şekilde çalışabiliyor. Bakanlık, rüzgâra dayanıklı, termal kameralı dronelarla Karadeniz'deki yaylaların yanı sıra özellikle ormanlık alanlarda fırsatçıların önüne geçmek isterken, bundan sonraki süreçte ise kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele hedefliyor.