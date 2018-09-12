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İmar Barışı’nda drone’lu denetim

Kaçak yapıları önlemek i “drone”lar devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çinli güvenlik devi Dahua’dan X820 model drone almak için görüşmelere başladı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
İmar Barışı’nda drone’lu denetim
İmar affının ardından özellikle 'deki yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine, havadan denetimlere başlamak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rüzgâra dayanıklı, termal kameralarla çalışabilen drone arayışına girdi. Bakanlık, kaçak yapılaşmaya karşı daha etkin olabilecek havadan denetim yöntemleri üzerinde yoğun mesai harcarken, bu kapsamda 'in en büyük teknoloji firmalarından Dahua Teknoloji'yle işbirliğine hazırlanıyor. Çinli firmadan teklif isteyen bakanlık, bu hafta Ankara'da bulunan firmanın yöneticileriyle görüşmelere başladı. Yakın zamanda başlaması beklenen proje kapsamında ilk etapta 3 adet drone alınması hedefleniyor.

DENEME UÇUŞU YAPILDI
Bakanlığın konuyla ilgili araştırmaları sonrası Dahua Teknoloji, 'ye X820 modelini önerdi. Bakanlık ve firma teknik elemanlarının katılımıyla Ankara'da deneme uçuşları yapılırken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Çinli firmanın Türkiye'ye önerdiği X820, saatte 54 kilometre rüzgara kadar bin 500 metre yükselebilirken, 5 kilometrekarelik alanı tarayabiliyor.

KARADENİZ'İ GÖZETLEYECEK
Optik zoomla hedefe yakınlaşabilen X820 drone, termal kameralarla ısıya duyarlı bir şekilde çalışabiliyor. Bakanlık, rüzgâra dayanıklı, termal kameralı dronelarla Karadeniz'deki yaylaların yanı sıra özellikle ormanlık alanlarda fırsatçıların önüne geçmek isterken, bundan sonraki süreçte ise kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele hedefliyor.
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İmar Barışı’nda drone’lu denetim
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