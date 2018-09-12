İşbaşı Eğitim Programları İstihdamı Artırıyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Philip Morris/Sabancı'nın İzmir Torbalı'daki üretim merkezinde "Phide'ler Philsa'da Büyüyor" mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada dünyanın bir numaralı sorununun istihdam olduğunu belirten İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, "İşsizlikle mücadeleye birçok kaynak ayrılıyor. Türkiye, istihdamla mücadelede dünyanın tüm gelişmiş ülkelerine örnek gösteriliyor. Bizim için işi, aşı olmayan her insanımız çok önemli" dedi. 2017 yılında 1 milyon 58 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan Kadri Kabak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl da hedefimiz 1 milyon 250 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamak. Daha önceki yıllarda, bir yılda hayata geçirdiğimiz istihdam rakamlarına artık bir ay gibi kısa bir sürede ulaşıyoruz. Endüstri çağları arasında artık zaman kısaldı. Şu anda Sanayi 4.0 tartışılırken, Sanayi 5.0 gündemimize girdi. Biz artık çalışmalarımızı Sanayi 5.0'a göre yapıyoruz. Bir süre sonra meslekten çok başka yetenekler devreye girecek."

508 BİN VATANDAŞA ALTIN BİLEZİK

BUGÜN NELER OLDU

İşbaşı eğitim programlarının önemine değinen Kabak, bu programların sanayicinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirdiğini belirterek, "İşbaşı programları sayesinde 2017 yılında 508 bin vatandaşımızın koluna altın bilezik taktık. Bu programlara katılanların yüzde 70'i işe başladı. Biz bunu özel sektörümüzün katkısıyla başardık. Philip Morris/Sabancı, işbaşı eğitim sisteminin en başarılı uygulandığı kuruluşlardan biri. Her yıl burada istihdamın daha da arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu