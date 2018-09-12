Kuveyt Türk 15 ton altını ekonomiye kazandırdı

KUVEYT Türk
olarak 1989 yılından bugüne atıl fonların ülkeye kazandırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, özellikle yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması tarafında bugüne kadar birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. % 45'İ YASTIKALTI
Banka olarak, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına öncülük ettiklerini ifade eden Uyan, "Altın bankacılığında en geniş ürün yelpazesine sahip katılım bankasıyız. Kuveyt Türk olarak bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir araştırmada, altın biriktirenlerin yüzde 45'inin altınlarını yastık altında sakladıklarını tespit ettik. Altın bankacılığında bilinirliği ve finansal okuryazarlığı artırmak üzere gerçekleştirdiğimiz son projemiz Altın Araç oldu. Aracımız şu anda Türkiye turuna devam ediyor ve vatandaşların altın bankacılığı hakkında merak ettiği tüm sorulara cevap veriyor" dedi. Kuveyt Türk olarak bu yılın başından bu yana yaklaşık 1.8 ton ziynet altını ülke ekonomisine kazandırdıklarının altını çizen Uyan, "2011 yılında başlattığımız Altın Günleri uygulamasıyla bugüne kadar ekonomiye kazandırdığımız altın miktarı ise 15 tonu buluyor. 2018 yılının ikinci çeyreği itibarıyla altın bankacılığında, katılım bankaları arasında yüzde 57'lik payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 11.6'lık payla üçüncü sırada yer alıyoruz" diye konuştu.