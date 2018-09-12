Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 12 Eylül Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada!

Son dakika haberi... Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Altın kültürümüzde ve milletimiz tarafından dolar ve euro gibi diğer yatırım araçlarına oranla en çok benimsenen yatırım aracıdır. Özellikle kur saldırıları üzerinden Türkiye ekonomisine darbe vurma çalışan dış mihraklara vatandaşlarımız ellerindeki dövizleri bozdurarak tokat gibi yanıt verdiler. Bu nedenle bütün yatırım aracı altına dönmüş bulunmakta. Altın fiyatları ne kadar? sorusu ise internette en çok aratılan soruların başında geliyor. Bugün Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın altın türleri arasında en çok tercih edilen altın türü olmakla birlikte en çok aratılan konular arasındadır. İşte hafta ortası olan 12 Eylül Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmaların hız kazandığı son aylarda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında bugün altın fiyatları ne kadar? sorusu geliyor. İşte bu sorunun cevabını Sabah.com.tr olarak sizler için derledik...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Özellikle Çeyrek altında yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türlerinin başında gram altın geliyor. Düğünler eşe dosta takı ile armağan vermek isteyen kişiler gram altın takmayı tercih ediyorlar. Peki Gram altın bugün ne kadar? 246,75 liradan alınırken, 246,78 liradan satılıyor.