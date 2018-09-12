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haber: Bugün altın fiyaarı ne kadar? , tam, fiyatları burada!

Altın fiyaarı ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Soğuyan havalar ile birlikte artık düğün sezonlarının da sonuna yaklaşılırken altın fiyatlarındaki araştırmalar da yavaş yavaş hız kesmeye başlayacak. Özellikle birikimciler ve yatırımcılar tarafından oldukça fazla takip edilmeye başlanan altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri yine Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. Peki hafta ortası olan Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? En güncel , , , tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.9.2018 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 07:33
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 12 Eylül Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada!

haberi... Altın fiyaarı ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Altın kültürümüzde ve milletimiz tarafından dolar ve euro gibi diğer yatırım araçlarına oranla en çok benimsenen yatırım aracıdır. Özellikle kur saldırıları üzerinden ekonomisine darbe vurma çalışan dış mihraklara vatandaşlarımız ellerindeki dövizleri bozdurarak tokat gibi yanıt verdiler. Bu nedenle bütün yatırım aracı altına dönmüş bulunmakta. Altın fiyatları ne kadar? sorusu ise internette en çok aratılan soruların başında geliyor. Bugün ne kadar? Çeyrek altın altın türleri arasında en çok tercih edilen altın türü olmakla birlikte en çok aratılan konular arasındadır. İşte hafta ortası olan Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmaların hız kazandığı son aylarda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında bugün altın fiyatları ne kadar? sorusu geliyor. İşte bu sorunun cevabını Sabah.com.tr olarak sizler için derledik...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Özellikle Çeyrek altında yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türlerinin başında geliyor. Düğünler eşe dosta takı ile armağan vermek isteyen kişiler gram altın takmayı tercih ediyorlar. Peki Gram altın bugün ne kadar? 246,75 liradan alınırken, 246,78 liradan satılıyor.

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Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 12 Eylül Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada!
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