‘Stopajı fon ve borçlanmaya da uygulamak gerek’

Türkıye Sermaye Piyasaları
Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduatta stopaj oranının düşürülmesine yönelik son vergi düzenlemesinin yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması gerektiğini ve bununla ilgili taleplerini ilettiklerini belirtti. Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini belirtti. TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.