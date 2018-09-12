THY’den Afrika’da yeni uçuş noktası

Filosunda bulunan 325 uçakla dünyada 304 noktaya uçan Türk Hava Yolları, kendisine ait en çok noktaya uçan havayolu şirketi olma unvanını genişletiyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklamada Doğu Afrika ülkesi Zambiya'nın başkenti Lukasa'ya tarifeli uçuş başlatma kararı alındığı bildirildi.



THY'DEN KONUYLA İLGİLİ KAP'A AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklamada, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Doğu Afrika ülkesi Zambiya'nın başkenti Lukasa için alınan tarifeli uçuş kararıyla birlikte THY'nin Afrika kıtasındaki uçtuğu nokta sayısı 54'e yükselmiş olacak.