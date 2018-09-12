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Sudan’a 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

BETÜL USTA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
TPAO Sudan’a 100 milyon dolarlık yatırım yapacak
Afrıka ile ticarette büyük işbirliklerine imza atan hükümetin son hamlesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma oldu. Anlaşma ile Sudan'a yatırım yapmanın önü açıldı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TPAO anlaşmasının akabinde Sudan'a başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı. İklim nedeniyle Türkiye'de üretilemeyen ürünleri Türk ekonomisine kazandırmak amacıyla Sudan'da 780 bin 500 hektarlık arazinin koordinatları Türk heyetine bildirildi. Sudan'ın başkenti Hartum'da Ziraat Katılım Bankası'nın şube açması konusunda da anlaşmaya varıldı.
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TPAO Sudan’a 100 milyon dolarlık yatırım yapacak
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