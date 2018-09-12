Türkiye’ye mal olmuş lezzet: Kebap

Babasının büyük dedesi Sultan 2. Mahmut zamanında sarayda Çaşnigirbaşı olan ve Sait Helvacı Et Kebap Baklava
'nın sahibi Sait Helvacı
meslekte başarısının sırrını ve kebabın tarihçesini anlattı. Gündemdeki kebap tartışmalarını da değerlendiren Helvacı kebabın tescilli olamayacağını ifade etti. Helvacı "Tescilli kebap diye bir şey kabul etmiyorum. Kebabın tescili olmaz. Türkiye'ye mal olmuş bir yiyeceğin tescili sadece uluslararası platformda konuşulur" dedi. Kebabın ana vatanının Halep ve Şam bölgesi olduğunu söyleyen Sait Helvacı "Osmanlı döneminde yaşayanların hepsi bu tatları çok iyi bilirdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda sınırlar çizildi, Urfa ve Antep yukarı Mezopotamya da kaldı. Halep ve Şam şehri aşağı Mezopotamya da kaldı. Urfa'dan göçlerle bu lezzetler tüm Türkiye'ye yayıldı" dedi. KEBABIN TESCİLİ OLMAZ
Tüm Türkiye'ye yayılan bir lezzetin tescillenemeyeceğini ifade eden Helvacı "Tescilli kebap diye bir şey kabul etmiyorum. Kebabın tescili olmaz. Türkiye'ye mal olmuş bir yiyeceğin tescili sadece uluslararası platformda konuşulur. Kebabın değil ustanın elindeki lezzetin tescili olur ama bu da Allah vergisidir" dedi. Lezzetli kebabın sırrını da aktaran Helvacı "Kebabı erkek kuzudan yapacaksın. Kuzunun kolundan da kebap olmaz çünkü çok sinirlidir. Kuzu kolundan ve kürek kısmından beyran çorbası yapılır" ifadelerini kullandı. Kebaplarını Pendik Gözdağı'nda misafirleriyle buluşturan Helvacı "Sait Helvacı Et Kebap Baklava, 5 katlı 2 bin metrekare kapalı alanı olan bir işlatme. Burada 400 kişilik 3 katlı yerimiz var. 1.000 metrekare 2 katlı yerimizi de imalat için ayırmışız. Öte yandan burada UNESCO tarafından tescillenen Urfa sıra gecelerimiz 15 günde bir yapılmaktadır. İşletmemiz alkolsüz bir işletmedir" dedi.