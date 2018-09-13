Arçelik Hindistan pazarına liderlik hedefiyle giriyor

Arçelik, global büyüme stratejisi kapsamında önemli bir yatırımı Hindistan'ın önde gelen şirketler grubu Tata bünyesinde faaliyet gösteren Voltas ile kurduğu ortak girişimle hayata geçirdi. Voltbek ortak girişim şirketi, Voltas Beko markalı ürünlerini Hindistan pazarında satışa sunarken, buzdolabı fabrikasının temellerini Gujarat eyaletinde attı. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Hedefimiz Hindistan'da, ilk aşamada çift haneli pazar payına, gelecek dönemde ise tüm ürün kategorilerinde liderliğe ulaşmak" dedi.

Dünya genelinde 8 ülkede 20 üretim tesisiyle ev teknolojileri alanında önde gelen bir şirket olan Arçelik, küresel büyüme yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor. Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik ile Hindistan'ın en büyük şirketler grubu Tata'nın ana hissedarı olduğu Voltas'ın ortaklığıyla kurulan Voltbek Home Appliances, Voltas Beko markalı ürünleri ülkede pazara sunarken, buzdolabı fabrikasının da temellerini attı. Gujarat eyaletinde 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanan üretim tesisinde Hindistan pazarı için Voltas Beko markalı buzdolabı üretilecek.

Voltbek ayrıca, Hindistan pazarı için çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve bulaşık makinesinden oluşan ürünlerini Arçelik'in Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerindeki üretim tesislerinden tedarik ederek tüketicilerle buluşturacak. Geçtiğimiz sene imzalanan ortaklık anlaşmasıyla kurulan Voltbek, Arçelik'in Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji gücü ile Voltas'ın marka gücü ve satış dağıtımdaki uzmanlığı sayesinde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olmayı hedefliyor.

'HEDEFİMİZ TÜM ÜRÜN KATEGORİLERİNDE LİDERLİK'

Tarihi İpek Yolu'nu Beko Yolu yapma stratejilerinde dünyanın en büyük nüfusa sahip ikinci ülkesi Hindistan'a yapılan yatırımın önemine değinen Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir 'Beko Yolu' oluşturmak için bu coğrafyada yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sene Voltas ile ortaklık anlaşması imzalayarak, rekabet seviyesi yüksek ve önemli fırsatlar barındıran Hindistan pazarına girme kararı aldık. Hindistan 1,3 milyarlık nüfusuyla, dünyanın en hızlı büyüyen üç beyaz eşya pazarından biri. Gelir seviyeleri arttıkça farklı bölgelerde beyaz eşya talebinin çok hızlı artacağını öngörüyoruz. Ar-Ge ve teknoloji birikimimiz ve global tecrübemizle, Voltas'ın marka gücünü ve satış ve perakende alanındaki uzmanlığını birleştirerek, ilk aşamada çift haneli pazar payına, gelecek dönemde ise tüm ürün kategorilerinde liderliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Temellerini attığımız buzdolabı fabrikası ile de bu hedefe doğru önemli bir adım attık" dedi.

Hindistan'da buzdolabı üretimine 2019'un ikinci yarısında başlamayı planladıklarını söyleyen Bulgurlu, "Hindistan pazarı için ana kategorilerdeki diğer ürünleri Türkiye başta olmak üzere Arçelik'in üretim ağından tedarik edeceğiz. Bu yolla ülkemizin ihracatına ve ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız. Voltbek Hindistan'da 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciroya ve yüzde 10'nun üzerinde pazar payı hedefliyor" dedi.

180 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

BUGÜN NELER OLDU

Gujarat Sanand Sanayi Bölgesi'nde 240 bin metrekarelik alana kurulacak tesiste 180-220 litre hacimli soğutuculu buzdolabı ve 240-365 litre hacimli buzdolabı üretilecek. İlk aşamada 90 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek fabrikanın üretim kapasitesinin 1 milyon adet olması planlanıyor. Bu rakamın beş yıl içerisinde yapılan 90 milyon dolarlık ek yatırımla 2 milyon adete çıkarılması hedefleniyor. Fabrika ilk aşamada 500 kişilik, önümüzdeki dönemde ise 2000 kişilik istihdam sağlayacak.