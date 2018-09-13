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Başkanı Avdagiç’ten ' kararı' sonrası açıklama

Başkanı , ’nın kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise ’dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir Orta Vadeli Program hazırladığını biliyoruz. Merkez’in bu hamlesi, için asıl anlamını hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 17:39
İTO Başkanı Avdagiç’ten 'faiz kararı' sonrası açıklama

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , Türkiye Cumhuriyet 'nın () politika ini 625 baz puan artışla yüzde 24'e çıkarma kararıyla ilgili olarak, "Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise 'dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir Orta Vadeli Program hazırladığını biliyoruz. Merkez'in bu hamlesi, için asıl anlamını hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır" dedi.?

AVDAGİÇ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Ekonomide ihtiyaç olan dengeleme süreci başladı. İş dünyası olarak yüksek faizin karşısındayız ancak bugün yapılan artış, piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değerdir. Anlamlı bir adımdır. Merkez Bankası, bugünkü faiz artışı ile piyasanın önüne geçmiştir.

Hükümetimiz, ekonominin tüm aktörlerini şemsiyesi altına alan çok kapsamlı bir OVP hazırlıyor. Faiz artışının döviz kuruna gerçek etkisini, hükümetin hazırladığı ve açıklayacağı Orta Vadeli Program ortaya çıkaracaktır.

Faiz artışını, ekonomide yeni bir büyüme kompozisyonu ve yeni bir kurallar çıpasının takip edeceğine inanıyoruz. Böylece çok verimli sonuçlar alınacaktır. Ekonomi yönetimini bu yönde samimi bir çaba içinde görmek bizleri heyecanlandırıyor."

piyasalar
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İTO Başkanı Avdagiç’ten 'faiz kararı' sonrası açıklama
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