Son dakika haber: 13 Eylül Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları öğrenmek için tıklayınız

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Hafta ortası olan 13 Eylül Perşembe günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Altının bizim kültürümüzdeki yeri oldukça önemlidir. Dolar ve euro'nun aksine altın vatandaşlarımız tarafından daha çok benimsenen bir yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Dün dolar kurunda yaşanan gerileme de altın fiyatlarını geriye çekmiş bulunmakta. Peki 13 Eylül Perşembe sabahı güncel altın fiyatları ne kadar? En güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kültürümüzde son derece önemli bir yere sahip olan altın ile ilgili vatandaşlarımızın araştırmaları sürüyor. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, hediyeleşme aracıyla kullanılan veya düğünlerde takı niteliği taşıyan altın, dolar ve euro'nun aksine en çok rağbet gören yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Özellikle yastık altı diye tabir ettiğimiz Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türüdür. Dün dolar kurunda yaşanan düşüş altını da tetikledi ve altın fiyatlarında da düşüş yaşanmaya başladı. İşte 13 Eylül Perşembe sabahı en güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, son bir kaç aydır altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle en çok tercih edilen altın türü olma yolunda çeyrek altının önüne geçmeye doğru ilerlemekte. Yastıkaltı altın türü olarak tabir ettiğimiz çeyrek altının yükselmesi ile birlikte özellikle düğünlerde ve hediyeleşmelerde gram altın daha çok tercih edilmeye başladı. 13 Eylül Perşembe Gram altın ne kadar? Gram altın güne 246,18 liradan başlarken, 246,22 liradan satılıyor.