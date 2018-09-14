Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Cuma Çeyrek altın gram altın tam altın fiyatları burada!

Son dakika haberi... Haftanın son günü olan bugün altın fiyatları ile ilgili araştırmalar oldukça hız kazanmış durumda. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenmiş bir yatırım aracı olan altın dün Merkez Bankası'nın kararından etkilenerek düşüş yaşadı. Bu durum karşısında vatandaşlar rakamlara yetişmekte zorladıkları için araştırmalarını hızlandırdılar. 14 Eylül Cuma günü altın fiyatları ne kadar? sorusu ise kuşkusuz günün en çok aratılan konu başlıklarından biri. Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

14 EYLÜL CUMA BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın özellikle son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte en çok tercih edilen altın türü olma yolunda ilerliyor. Çeyrek altının 400 lira bandı civarında seyretmesi nedeniyle çeyrek altın almaya güçleri yetmeyen vatandaşların gram altın tercih ettiklerine sık sık şahit oluyoruz. Peki haftanın son günü olan 14 Eylül Cuma günü gram altın ne kadar? Gram altın, 237,60 liradan alınırken, 237,64 satılıyor.