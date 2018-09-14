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haber: Bugün altın fiyaarı ne kadar? Cuma tam altın fiyatları burada!

Altın fiyaarı ile ilgili gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle dün 'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte dolar ve euro ile birlikte altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Vatandaşlar bu düşüşü yakından takip ederken piyasa da rakamlar sürekli inişli çıkışlı olarak devam etmekte. Özellikle son günlerde piyasaların bu kadar hareketli olması vatandaşların da tüm odak noktasının bu yöne kaymasına neden oldu. Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını arıyorlar. , , , tam altın ve Cumhuriyet Cuma haftanın son gününde tüm detayları ile birlikte sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 14.9.2018 07:36
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Cuma Çeyrek altın gram altın tam altın fiyatları burada!

haberi... Haftanın son günü olan bugün altın fiyaarı ile ilgili araştırmalar oldukça hız kazanmış durumda. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenmiş bir yatırım aracı olan altın dün 'nın kararından etkilenerek düşüş yaşadı. Bu durum karşısında vatandaşlar rakamlara yetişmekte zorladıkları için araştırmalarını hızlandırdılar. Cuma günü altın fiyatları ne kadar? sorusu ise kuşkusuz günün en çok aratılan konu başlıklarından biri. Altın fiyatları konusunda tüm son dakika gelişmelerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırlıyoruz. ne kadar oldu? ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

14 EYLÜL CUMA BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın özellikle son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte en çok tercih edilen altın türü olma yolunda ilerliyor. Çeyrek altının 400 lira bandı civarında seyretmesi nedeniyle çeyrek altın almaya güçleri yetmeyen vatandaşların gram altın tercih ettiklerine sık sık şahit oluyoruz. Peki haftanın son günü olan 14 Eylül Cuma günü gram altın ne kadar? Gram altın, 237,60 liradan alınırken, 237,64 satılıyor.

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Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül Cuma Çeyrek altın gram altın tam altın fiyatları burada!
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